Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall unter Alkoholeinfluss- Zusammenstoß im Gegenverkehr

Bild-Infos

Download

Rödinghausen (ots)

(sls) Auf der Osnabrücker Straße in Bruchmühlen kam es am Sonntagabend gegen 23:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 54-jährige Ford-Fahrerin aus Melle befuhr die Osnabrücker Straße aus Richtung Kreisverkehr Bruchmühlen kommend in Richtung Autobahnauffahrt A 30. Plötzlich kam ihr auf ihrem Fahrstreifen ein 47-jähriger PKW-Fahrer aus Polen mit einem schwarzen Audi entgegen. Die 54-Jährige legte eine Vollbremsung hin, konnte jedoch den Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Die aufnehmenden Polizeibeamten stellten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Audi-Fahrers fest. Ihm wurde, auf Anordnung, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Nun hat er sich nach dem Verkehrsunfall wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss zu verantworten. Im Verlauf der Unfallaufnahme stellten die Beamten ebenso fest, dass an dem Audi mehrere gleichmäßige Lackschäden vorhanden waren. Da der 47-Jährige im Vorfeld die Autobahn A 30 befuhr, besteht der Verdacht, dass er dort bereits mehrfach die Leitplanken touchiert hat. Weitere Ermittlungen übernimmt das Verkehrskommissariat Bünde.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell