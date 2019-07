Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: E-Bike sollte entwendet werden- Täter wurden gestört

Bünde (ots)

(sls) Am Sonntagnachmittag (28.7.) gegen 11:55 Uhr stellte die Besitzerin eines schwarzen E-Bikes der Marke Sinus dieses verschlossen vor dem Freibad in Bünde ab. Gegen 12:50 Uhr bemerkte eine aufmerksame Zeugin, dass zwei männliche Personen das abgeschlossene Fahrrad vom Freibad wegtrugen. Als die Zeugin die Täter darauf ansprach, flüchteten diese sofort zu Fuß in Richtung Bismarckstraße. Das E-Bike blieb vor Ort liegen und konnte der Geschädigten wieder übergeben werden. Einer der Täter war ca. 30-40 Jahre alt und trug eine Jeanshose mit einem blauen Shirt, sowie ein blaues Baseball-Cap und hatte eine bunte Badetasche. Das Alter der zweiten Person wird auf 20-30 Jahre alt geschätzt. Er war schlank, hatte dunkle Haare und trug einen Kinnbart. Bekleidet war er mit einer blauen Jeanshose und einem weißen Shirt. Wer weitere Angaben zum Diebstahl oder den flüchtenden Tätern machen kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Herford (Tel. 05221-8880) in Verbindung zu setzen.

