POL-MA: Wiesloch: Kommt als verursachendes Fahrzeug ein VW Passat in Frage ? Polizei Wiesloch sucht Zeugen

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Möglicherweise war es der Fahrer eines silbernen VW Passat mit MA-Kennzeichen, der am Montag gegen 17.30 Uhr einen im Falkenweg abgestellten Mercedes streifte und sich danach unerlaubt entfernte. Der Geschädigte parkte seinen Wagen in Höhe des Anwesens Nr. 1 und hat nun einen Schaden von rund 2.000 Euro zu regeln. Nach Angaben einer Zeugin müsste es sich um einen silbernen VW Passat, an dem ein Mannheimer-Kennzeichen angebracht war, handeln. Weitere Hinweise sind der Polizei nicht bekannt; die Beamten ermitteln wegen Unfallflucht. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, in Verbindung zu setzen.

