Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Freibad ein- Reiniger beschädigt

Spenge (ots)

(sls) In der Nacht zu Sonntag (27.7.) drangen unbekannte Täter in das Freibad an der Bussche-Münch-Straße ein. Sie kletterten widerrechtlich über die hohe Zaunanlage, um auf das Gelände zu kommen. Dort warfen sie den hochwertigen Beckenbodenreiniger in das Schwimmbecken und auch eine schwere Gartenbank in das Tiefbecken. Anschließend verließen sie unerkannt das Gelände. Es entstand dabei ein Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro. Die Polizei bittet nun um Hinweise. Wer hat was gesehen und kann Angaben zur Sachbeschädigung oder auch zu verdächtigen Personen im Bereich des Freibades machen. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

