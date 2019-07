Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Restaurant des Elsbach-Hauses

Herford (ots)

(sud) Am Samstag in der Zeit von 01:00 Uhr bis 06:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in das Restaurant 'Elsbach'. Es wurde u.a. ein Zigarettenautomat mit roher Gewalt aufgebrochen. Vermutlich gelangte/n der Täter/ die Täter über ein auf Kipp stehendes Fenster in das Restaurant. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf ca. 1000 Euro. Hinweise möglicher Zeugen nimmt die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221/888-0 entgegen.

