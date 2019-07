Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Einkaufswagen- Geldbörse entwendet

Spenge (ots)

(sls) Am Mittwoch (24.7.) befand sich der 60-jährige Geschädigte aus Spenge in einem Einkaufsmarkt an der Langen Straße. Seine Geldbörse legte er in seinen Einkaufswagen und ging im Markt einkaufen. Eine unbekannte Person rempelte den Geschädigten an und nutzte diese kurze Unaufmerksamkeit um die Geldbörse aus dem Wagen zu entwenden. Der Geschädigte stellte an der Kasse den Diebstahl fest. Bei dem Diebesgut handelt es sich um eine schwarze Geldbörse mit Bargeld und diversen persönlichen Papieren. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Herford (Tel. 05221-8880) in Verbindung zu setzen.

Die Polizei warnt nochmals: Legen Sie Geldbörsen nicht in den Einkaufswagen, oben auf Einkaufstaschen oder den Einkaufskorb. Tragen Sie verschlossene Hand- und Umhängetaschen direkt am Körper und geben somit den Dieben keine Chance.

