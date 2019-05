Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldung vom 09.05.2019:

Gießen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Stadt Gießen und des Polizeipräsidiums Mittelhessen

Mobile Polizeiwache im Mühlengarten an der Lahn vorgestellt

Gießen: Am Donnertag, 09.05.2019, stellten Bürgermeister Peter Neidel und Polizeidirektor Marc Göbel die neu eingerichtete mobile Polizeiwache an der Lahn der Presse gegenüber vor. Die mobile Wache, die gemeinsam durch Mitarbeiter der Stadt Gießen und der Polizei besetzt wird, steht seit Montag auf dem Platz am Mühlengarten am Lahnufer.

Wie bereits berichtet, hatten sich zuletzt Hinweise darauf ergeben, dass sich am Lahnufer ein Brennpunkt gebildet hatte. Mehrere dort durchgeführte Kontrollen bestätigten zuletzt einen Anstieg der Drogendelikte. So konnten im ersten Quartal 2019 drei mutmaßliche Drogendealer festgenommen werden. Die drei Asylbewerber aus Nigeria (1) und Algerien (2) sollen Drogen unter anderem an Minderjährige verkauft haben. Sie sitzen seit mehreren Wochen in Untersuchungshaft. Bei vielen anderen Personenkontrollen, die am Lahnufer aber auch in der Stadt Gießen stattfanden, wurden mehrere Personen angetroffen, die per Haftbefehl gesucht wurden.

"Wir stehen fortwährend in einem engen Austausch mit anderen Behörden, wie der Stadt Gießen und der Bundespolizei. Dabei wird die Lage immer wieder neu bewertet. Die gemeinsam durchgeführten Kontrollen und andere Maßnahmen belegen deutlich, dass unser Konzept Sicheres Gießen erfolgreich angewandt wird. Dabei wurde immer wieder schnell auf Entwicklungen reagiert.", so Polizeidirektor Marc Göbel.

Die mobile Wache soll nahezu täglich und zu relevanten Zeiten zum Einsatz kommen. Dabei handelt es sich um ein entsprechend dafür ausgestattetes Fahrzeug der Stadt Gießen. Die "Wache" sol als Basis und Anlaufstelle dienen. Der Bereich am Lahnufer wird offensiv bestreift werden.

"Wir sind in dem koordinierten gemeinsamen Einsatz zuversichtlich, das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu steigern und gegen kriminelle Szenen am Lahnufer, aber auch im restlichen Bereich der Stadt Gießen, effektiv vorzugehen. Auch möchte ich mich für die vielen wertvollen Hinweise aus der Bevölkerung bedanken. Wir wollen mit allen Beteiligten weiter in einem engen und konstruktiven Austausch bleiben", so Bürgermeister Peter Neidel in dem Pressegespräch.

