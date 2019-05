Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldung vom 08.05.2019: Codieraktion der Polizei erfolgreich - Neuer Termin im Mai

Gießen (ots)

Gießen: Polizei wiederholt erfolgreiche Codieraktion

Die kostenlose Fahrrad-Codieraktion der Gießener Polizei, die am vergangenen Samstag (05. Mai) angeboten wurde, kam bei den Gießener Radfahrern sehr gut an. Die Beamten codierten über 50 Fahrräder im Wert von über 80.000 Euro und machen somit den Langfingern das Leben etwas schwerer. Was die F.E.I. N. Codierung Ihnen bringt, wissen die Radfahrer zu schätzen. Durch den Code kann die Polizei den Eigentümer unverzüglich ermitteln, auch wenn der Verlust bei der Polizei noch nicht angezeigt wurde. Durch die im Rahmen eingebrachte Nummer verlieren die Diebe an dem Fahrrad das Interesse: Es lässt sich schlecht weiterveräußern und die Diebe könnten bei einer Kontrolle schnell enttarnt werden. Die Ordnungshüter bieten aufgrund der überaus positiven Resonanz einen weiteren Termin am 18. Mai von 09.00 und 17.00 Uhr auf dem Besucherparkplatz der Polizeistation Gießen-Süd in der Ferniestraße 8 an. Wer von dem Angebot Gebrauch machen möchte, muss sein Fahrrad, einen Eigentumsnachweis sowie seinen gültigen Personalausweis mitbringen. Bitte planen Sie genügend Wartezeit ein, da keine Terminvergabe vorgesehen ist. Informationen zum Thema Sicherung von Zweiradfahrrädern finden Sie im Internet: www.polizei-beratung.de

Sabine Richter

Pressesprecherin

