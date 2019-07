Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Geschwindigkeitskontrollen- Raserei auch am Wochenende

Herford (ots)

(sls) Während der vergangenen Wochenenden hat die Polizei Herford vermehrt Geschwindigkeitskontrollen hinsichtlich der Überwachung des Ausflugsverkehrs im Kreisgebiet durchgeführt. Das schöne Wetter lockt vor allem Motorradfahrer auf die Straße und daher standen sie auch besonders im Focus der Kontrollen. Diese Routine-Kontrollen zeigen jedoch zum Teil erschreckende Verstöße. An einem Wochenende wurden im Bereich von Vlotho und Kirchlengern 20 Ordnungswidrigkeiten- Anzeigen wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit gefertigt und auch über 60 Verwarngelder genommen. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang davor: " Überhöhte Geschwindigkeit bleibt einer der Hauptunfallursachen". Die Polizei im Kreis Herford überwacht regelmäßig den Verkehr durch Geschwindigkeitsmessungen - auch am Wochenende. Helfen sie mit - reduzieren sie ihr Tempo -und steigern sie dadurch die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer.

