Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: VW Caddy beschädigt- Unfallverursacher flüchtet

Kirchlengern (ots)

(sls) Am vergangenen Wochenende wurde in Kirchlengern an der Stiftskirche ein geparkter schwarzer VW Caddy beschädigt. Die Benutzer des Fahrzeuges hatten diesen am Samstagnachmittag (20.7.) auf dem Parkstreifen vor dem Wohnhaus abgestellt. Am Folgetag stellten sie dann eine Beschädigung an der rechten Seite fest. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern und ohne seine Personalien zu hinterlassen. Es besteht der Verdacht, dass ein Benutzer des anliegenden Kirchenparkplatzes beim Herausfahren gegen den geparkten PKW gestoßen sein könnte. Das Verkehrskommissariat Bünde bittet nun Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

