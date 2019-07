Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus drei Fahrzeugen- Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(sls) Am Montagmorgen (22.7.) kam es in Herford in der Zeit von 09:30 Uhr bis 13:00 Uhr zu drei gleich gelagerten Fällen von Diebstählen aus Fahrzeugen. Unbekannte Täter schlugen die Seitenscheibe eines Ford Mondeo an der Hermannstraße, sowie jeweils zwei Fahrzeuge der Diakoniestation des Kirchenkreises ein. Hierbei handelt es sich um einen weißen Citröen an der Magdeburger Straße und auch einer an der Bismarkstraße. Auffällig bei allen Taten ist die relativ kurze Abwesenheit der Fahrzeugführer. Diese kurze Zeit nutzten die Täter, um eine Fahrzeugscheibe einzuschlagen und aus dem Inneren die Taschen mit Geldbörsen und diversen persönlichen Dokumenten zu entwenden. Im Mondeo befand sich ein schwarzer Rucksack und in den beiden Citröens jeweils eine braune Tasche und eine weiße Tasche. Die Polizei bittet nun dringend Zeugen, die Angaben zu den Diebstählen machen können, sich mit der Kriminalpolizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 in Verbindung zu setzen.

