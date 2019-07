Polizei Essen

POL-E: Essen: Mordkommission ermittelt nach Stichverletzungen - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45138 E-Huttrop/ 45356 E-Bergeborbeck:

Drei georgische Staatsbürger erschienen am Samstagnachmittag (29. Juni) - teilweise schwer verletzt - in einem Krankenhaus am Klara-Klopp-Weg. Sie gaben dem behandelnden Arzt an, von einer unbekannten Person an einer bislang unbekannten Haltestelle angegriffen worden zu sein. Daher informierte das Krankenhaus die Polizei, die noch am selben Tag die Ermittlungen aufnahmen. Noch vor Eintreffen des Streifenwagens entfernte sich jedoch einer der verletzten Männer vom Krankenhaus. Der zweite Mann (27) wies Verletzungen auf, die eine sofortige intensivmedizinische Behandlung erforderlich machte. Der dritte Mann (24) war unverletzt. Auf Nachfragen gab er an, keine genaueren Hintergründe zu den Verletzungen geben zu können. Derzeit tappt die Polizei im Dunkeln. Möglicherweise befanden sich die Männer zum Tatzeitpunkt im Bereich des Sulterkamps, in der Nähe eines Lebensmitteldiscounters. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können werden gebeten, sich beim Dezernat 11 zu melden. Möglicherweise konnte ein Streit oder ähnliches beobachtet werden. Hinweise unter der Rufnummer 0201/829-0. (ChWi)

