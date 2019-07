Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl eines Kleinkraftrades Täten entwenden Piaggio

Herford (ots)

(sls) Am Dienstag (23.7.) kam es zu einem Diebstahl eines Kleikraftrades an der Bauvereinstraße. Der Geschädigte hatte seine blau Piaggio hinter einem Mehrfamilienhaus gegen 19:40 Uhr abgestellt. Anschließend habe er nur ca. 10 Minuten den Abstellort verlassen. Diese Zeit nutzten unbekannte Täter um das Fahrzeug von dort zu entwenden. An der Piaggio war das Versicherungskennzeichen 887 MBL angebracht. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib der Kleinkraftrades machen können, sich mit der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 in Verbindung zu setzen.

