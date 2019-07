Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl im Werretal-Stadion Täter übersteigen Zaun

Löhne (ots)

(sls) In der Zeit von Sonntag (21.7.) bis Montagmorgen nutzen bisher unbekannte Täter die Gelegenheit über einen Zaun am Werretal-Stadion in Löhne zu steigen. Von dort entwendeten sie eine Leiter und auch ein Baugerüst. Um diese entwenden zu können, musste vorher die Sicherung durch ein Spiralschloss gelöst werden. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder möglichem Verbleib der Gegenstände machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 in Verbindung zu setzen.

