Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Mehrfach auf Lebenspartnerin eingestochen - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und der KPB Soest -

Soest (ots)

Heute gegen 8.50 Uhr konnte eine 28-jährige Soesterin mit mehreren Messerstichverletzungen schwerverletzt in ihrer Wohnung im Soester Süden aufgefunden werden. Unter Tatverdacht steht ihr 32-jähriger Soester Lebenspartner. Er konnte noch vor dem Haus durch Polizeibeamte vorläufig festgenommen werden. Die 28-Jährige wurde unverzüglich in ein Krankenhaus gebracht, wo sie zurzeit Notoperiert wird. Die Kriminalpolizei in Soest hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags aufgenommen. (reh)

