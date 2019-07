Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall an Kreuzung "Spinne" Radfahrer verletzt

Herford (ots)

(sls) Am Dienstagabend (23.7.) gegen 20:50 Uhr kam es zu einem Unfall an der sog. Kreuzung "Spinne" (Mindener Straße / Bismarkstraße) bei dem ein 68-jähriger E-Bikefahrer aus Kirchlengern ins Krankenhaus verbracht werden musste. Eine 41-jährige Mitsubishi-Fahrerin aus Herford befuhr die Bismarkstraße aus Richtung Marienstraße kommend und beabsichtigte an der Ampelkreuzung Mindener Straße nach links Richtung Innenstadt abzubiegen. Gleichzeitig befuhr der Radfahrer die Hansastraße und wollte die Kreuzung in Richtung Bismarkstraße überqueren. Beide Beteiligte hatten zur gleichen Zeit Grünlicht. Beim Abbiegen übersah dann die Mitsubishi-Fahrerin den entgegenkommenden Radfahrer. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, wodurch der Radfahrer zu Boden stürzte und sich an der Schulter verletzte. Er wurde zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2300 Euro.

