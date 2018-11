POL-NOM: Räuberische Erpressung - Unbekannte erbeuten Geldbörse

Northeim (ots) - Northeim, Friedrichstraße/Göttinger Straße - Dienstag, 13.11.2018, gegen 02.35 Uhr

NORTHEIM (fal) - Am Dienstag gegen 02.40 Uhr erschien ein 20 Jahre alter Northeimer auf der Wache in der Teichstraße und gab an, dass er vor etwa fünf Minuten beraubt wurde.

Zwei unbekannte Männer hatten ihn auf dem Gehweg der Friedrichstraße im Einmündungsbereich Göttinger Straße mit einem Messer bedroht und ihm sein Portmonee mit wenigen Euro Bargeld abgenommen. Anschließend sind die Täter zu Fuß auf der Göttinger Straße in Richtung Bahnhofstraße geflüchtet.

Eine sofort eingeleitete Fahndung in der Northeimer Innenstadt verlief ohne Ergebnis.

Der 20-Jährige beschrieb die beiden Täter wie folgt:

Beide Männer waren über 180 cm groß und auffallend dick. Maskiert waren sie mit weißen Masken, die nur Öffnungen im Bereich der Augen hatten. Die beiden Unbekannten sprachen deutsch. Ein Täter trug eine rote Jacke mit Kapuze und ein Basecap. Sein Komplize eine schwarze Jacke und ein Basecap.

Das 2. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Northeim/Osterode hat die Ermittlungen übernommen. Es werden dringend Zeugen gesucht, die Hinweise zu dem Vorfall im Einmündungsbereich Friedrichstraße/Göttinger Straße oder zu den beiden gesuchten Männern geben können. Entsprechende Hinweise werden von der Northeimer Polizei unter der Telefonnummer 05551-70050 entgegengenommen.

