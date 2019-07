Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Privathaus Täter entwenden Schmuck

Herford (ots)

(sls) Die Polizei Herford ermittelt zurzeit in einem Fall des Einbruchs am Krokusweg in Herford. Im Zeitraum vom vergangenen Wochenende bis zum Dienstagnachmittag (23.7.) drangen bisher unbekannte Täter über ein Dachfenster in ein zwei Parteienhaus ein. In Abwesenheit der Bewohner wurden mehrere Räume, Schränke und Schubladen durchsucht. Aus dem Haus wurde diverser Schmuck entwendet. Die Täter verließen das Objekt in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch machen können oder auch etwas Verdächtiges im Umfeld des Tatorts wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizei Herford (Tel. 05221-8880) in Verbindung zu setzen.

