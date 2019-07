Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall mit S-Pedelec Radfahrer wurde verletzt

Vlotho (ots)

(sls) Am Montagnachmittag (22.7.) gegen 15:15 Uhr befuhr 58-jähriger Passat-Fahrer aus Petershagen die Mindener Straße im Bereich der Weserbrücke in Richtung Holtrup. Parallel dazu, befuhr ein 82-jähriger S-Pedelec Fahrer aus Bad Oeynhausen ebenfalls die Mindener Straße auf dem Radweg in gleiche Richtung. Der Passat-Fahrer beabsichtigte nach der Weserbrücke nach rechts in die Rintelner Straße einzubiegen. Beim Abbiegen übersah er den 82-Jährigen, der die Einmündung Rintelner Straße in Richtung Holtrup auf dem Radweg überqueren wollte. Der Radfahrer habe noch den Abbiegevorgang wahrgenommen und ein Vollbremsung durchgeführt. Dadurch stürzte er dann zu Boden und verletzte sich leicht am Kopf. Ein Rettungswagen verbrachte den Radfahrer in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100 Euro.

