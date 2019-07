Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Aufbruch eines Mercedes- Täter entwenden Brieftasche

Vlotho (ots)

(sls) In der Zeit von Dienstagnachmittag (23.7.) und Mittwochmorgen gegen 08:00 Uhr wurden aus einem PKW am Kuhkamp eine Geldbörse und eine Brieftasche entwendet. Die Täter brachen auf bisher unbekannte Weise den Mercedes auf und nahmen die Gegenstände heraus. In der Brieftasche und Geldbörse befanden sich diverse persönliche Papiere und auch Bargeld. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Diebstahl oder verdächtigen Wahrnehmungen machen können. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

