Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Warnung von Enkeltrick- Betrüger sind auch in der Ferienzeit unterwegs

Herford (ots)

(sls) In den vergangenen Tagen gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein, in dem die Anrufer über den sogenannten "Enkeltrick" berichteten. Die letzten Anrufe am Mittwoch (23.7.) kamen aus dem Bereich Kirchlengern. Die Täter gaben sich als einen Verwandten aus. Unter Vorspiegelung einer Geschichte wurde die Übergabe von einem höheren Geldbetrag verlangt. Die Geschädigten handelten in diesem Fall richtig und informierten sofort die Polizei. Die Polizei warnt nochmals vor dieser Methode. Ziehen sie in diesen Fällen immer weitere vertraute Familienmitglieder hinzu und benachrichtigen sie sofort die Polizei. Nur so kann verhindert werden, dass die Betrüger ihr Ziel erreichen. Weitere Informationen finden sich auch auf den Internetseiten der Polizei NRW.

https://polizei.nrw/artikel/der-enkeltrick

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/

