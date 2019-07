Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Polizei sucht Zeugen- Weißer Skoda beschädigt

Bünde (ots)

(sls) An der Teichstraße in Bünde ist es am Donnerstag (25.7.) zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der Fahrzeugführer eines weißen Skoda hatte diesen am Fahrbahnrand gegenüber eines Baumaschinenhandels am Morgen gegen 09:00 Uhr abgestellt. Nach Rückkehr zu seinem Fahrzeug gegen 16:00 Uhr, stellte er erhebliche Beschädigungen an der linken Seite seines Pkw fest, die auf einem Zusammenstoß mit einem anderen Kraftfahrzeug schließen lassen. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 4000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfall oder Unfallverursacher machen können, sich mit dem Verkehrskommissariat Bünde (Tel. 05221-8880) in Verbindung zu setzen.

