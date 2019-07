Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Zoofachgeschäft in der Wasserbreite

Bünde (ots)

(mas) In der vergangenen Nacht, in der Zeit von 18.45 Uhr bis 07.00 Uhr, kam es in der Wasserbreite 51 in das dortige Zoofachgeschäft zu einem Einbruch. Der bzw. die zur Zeit noch unbekannten Täter gelangten gewaltsam durch die Notausgangstür in das Geschäft. Weiterhin beschädigten diese noch ein weiteres Fenster. Die Direktion Kriminalität bittet um Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge im o.g. Tatzeitraum unter der Telefonnummer 05221-888-0.

