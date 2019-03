Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Gettorf - Kreis RD-ECK - KORREKTUR Telefonnummer

Gettorf / Kreis RD-ECK (ots)

190321-1-pdnms Neue Telefonnummer für Polizei Gettorf

Gettorf / Kreis RD-ECK. Die Polizeistation in Gettorf (Hochkamp 1-3) erhält heute (21.03.19) eine neue Telefonanlage. Die neue / korrigierte Telefonnummer lautet 04346-296500-0, Fax: 04346-29650029. Für die Dauer des technischen Umbaus kann es heute zu Problemen in der Erreichbarkeit der Gettorfer Beamten kommen. Bei Bedarf wenden Sie sich an die Polizei in Eckernförde unter der Rufnummer 04351 / 9080. In dringenden Fällen wählen Sie die 110.

Sönke Hinrichs

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell