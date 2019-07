Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannter dringt in Wohnhaus ein- Geschädigte im Schlaf überrascht

Vlotho (ots)

(sls) In der Nacht zu Samstag (27.7.) gegen 02:30 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter in eine Wohnung an der Salzuflener Straße ein. Die Geschädigte befand sich zu diesem Zeitpunkt auf der Terrasse. Als sie plötzlich verdächtige Geräusche aus dem Inneren der Wohnung wahrnahm, entdeckte sie eine unbekannte männliche Person im Wohnzimmer. Als der Täter die Geschädigte sah, flüchtete er an ihr vorbei über den Garten in Richtung Salzuflener Straße. Aus der Wohnung wurden eine schwarze Einkaufstasche und eine Geldbörse mit diversen persönlichen Papieren entwendet. Der Täter wird mit 20-30 Jahren und 180cm groß beschrieben. Zudem trug er eine dunkle Kniekehlenhose und ein dunkel graues Shirt. Auf der Flucht verlor er eine dunkle Baseball-Cap mit dem Schriftzug "Winterfell" und einem Drachenemblem. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Einbruch oder auch zum möglichen Täter machen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell