Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall fordert eine Verletzte

Neuss (ots)

Am Mittwochmorgen (24.07.), gegen 08:50 Uhr, war eine 35-jährige Kaarsterin mit ihrer Geländelimousine auf der Bergheimer Straße in Richtung Reuschenberg unterwegs. In Höhe der Einmündung Eppinghovener Straße kam sie plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Der BMW musste abgeschleppt werden. Die Bundesstraße 477 war kurzfristig gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte die Unfallursache in einem medizinischen Notfall begründet liegen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell