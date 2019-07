Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl am "Sender"- GPS-Antenne entwendet

Herford (ots)

(sls) Die Polizei Herford wurde am Montag (29.7.) über ein Diebstahl an der Senderanlage an der Höhenstraße informiert. Unbekannte Täter stiegen auf das Dach der Ortsnetzstation und entwendeten eine GPS-Antenne. Um an die Antenne zu gelangen, wurde die Verankerung erheblich beschädigt und mehrere Betonplatten zerstört. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Durch den Diebstahl kam es zu einem Ausfall des CDMA-Funknetzes. Der Ausfall wurde in der Zentrale am 25.07. um 06:00 Uhr dokumentiert, so dass es sich hierbei um die mögliche Tatzeit handeln könnte. Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib der Antenne nimmt die Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen.

