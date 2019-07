Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Mountainbike entwendet- Täter lässt altes Fahrrad zurück

Enger (ots)

(sls) In der Nacht zu Dienstag (30.1.) kam es an der Daimlerstraße in Enger zu einem Diebstahl eines hochwertigen Mountainbikes. Der Eigentümer stellte das schwarze Fahrrad der Markt Radon/ZR am Abend gegen 22:00 Uhr unter ein Carport eines Privatgrundstückes ab. Gegen 02:30 Uhr bemerkte er dann, dass sein Fahrrad nicht mehr am Abstellort stand und entwendet wurde. Allerdings meinte der Täter es scheinbar gut und ließ als Ersatz ein älteres, markenloses dunkelblaues Damenrad mit zwei Körben am Tatort zurück. Der Eigentümer des Damenrades konnte bislang nicht ermittelt werden. Die Polizei ermittelt nun in diesem Fall und bittet Zeugen die etwas gesehen haben oder Angaben zu den Fahrrädern machen können, sich mit der Polizei Herford (Tel. 05221-8880) in Verbindung zu setzen.

