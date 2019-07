Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall in der Wredestraße

Ludwigshafen (ots)

Am 01.07.2019, gegen 11:25 Uhr, fuhr eine 26-Jährige mit ihrem Kleinkraftrad auf dem linken Fahrstreifen von der Bismarckstraße aus in Richtung Berliner Straße. Zur gleichen Zeit fuhr eine 63-Jährige mit ihrem Auto von der Ausfahrt des Parkhauses am Theaterplatz nach rechts auf die Bismarckstraße. Wegen einer Fahrbahnverengung wollte die 63-Jährige direkt auf den linken Fahrstreifen fahren, auf dem die 26-Jährige unterwegs war. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, führte die 26-Jährige eine Notbremsung durch und steuerte ihr Kleinkraftrad in Richtung der am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeuge. Dabei stürzte sie und verletzte sich. Sie kam ins Krankenhaus. An dem Kleinkraftrad entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

