Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 84-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Bereits am 18.06.2019, abends gg. 18.30 Uhr, ereignete sich in der Adolf-Kolping-Straße vor Anwesen Nr. 8 ein Verkehrsunfall, bei dem sich eine 84-Jährige schwer verletzte. Die Dame stand auf dem Gehweg, als ein kleiner Junge mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg angefahren kam. Der Junge stieß mit dem Rad gegen die Fußgänge-rin. Diese stürzte und konnte nur mit Hilfe von zwei ihr unbekannten Männern auf-stehen und in ihr nahegelegenes zuhause gebracht werden. Von dort verständige die Frau den Rettungsdienst. Wegen der erlittenen Verletzungen, Schädelprellung, Prellung HWS u.a., musste sie mehrere Tage stationär im Krankenhaus behandelt werden.

Die Frau vermutet, dass einer der beiden Männer, die ihr halfen, der Vater des klei-nen Radfahrers war. Der Junge war ca. 5 Jahre alt. Die Personen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 in Verbindung zu setzen.

