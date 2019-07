Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Burgundenstraße

Ludwigshafen (ots)

Nachtragsmeldung zur Pressemeldung vom 28.06.2019 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/4310124)

Nach einem Brand am 28.06.2019, gegen 12:55 Uhr, in der Burgundenstraße wurde die Brandörtlichkeit am 01.07.2019 von Brandermittlern der Kriminalpolizei Ludwigshafen begangen. Die Ermittlungen ergaben, dass der Brand in der Küche im Bereich des Herdes ausgebrochen war.

