Freiwillige Feuerwehr Lage

FW Lage: Feuer 1

Brennt Mülltonne am Gebäude - 07.04.2019 - 21:04 Uhr

Lage (ots)

Am Sonntagabend wurde der Löschzug Lage um 21:04 Uhr zu einem Mülltonnenbrand in die St.-Johann-Str. in Lage alarmiert.

Bei Eintreffen brannten mehrere Papiertonnen direkt am Gebäude des Gemeindebüros der Ev.-ref. Kirchengemeinde.

Ein Trupp unter Atemschutz löschte mit Hilfe der Schnellangriffseinrichtung des Hilfeleistungslöschfahrzeuges das Feuer ab.

Bei den Löscharbeiten stellte sich heraus, dass die Wärmedämmung hinter der Putzfassade ebenfalls gebrannt hat. Um weitere Glutnester auszuschließend wurde der Putz mit dem Armierungsgewebe der Fassade in den Bereichen entfernt, wo ein Abbrand erkennbar war und mit der Wärmebildkamera überprüft.

Aufgrund der Rauchentwicklung haben im Gebäude Rauchwarnmelder ausgelöst. Das Gebäude wurde durch die Feuerwehr kontrolliert. Die Büroräume über dem Brandherd waren teilweise leicht verraucht.

Freiwillige Feuerwehr Lage

Andreas Dieckmann

E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-lage.org

http://www.feuerwehr-lage.org

