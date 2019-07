Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus einem Ford- Arbeitstaschen mitgenommen

Herford (ots)

(sls) Am Dienstagnachmittag (30.7.) stellten die Benutzer eines weißen Ford Transit diesen am Fahrbahnrand der Kleinen Gartenstraße in Herford ab. Anschließend tätigten sie Gartenarbeiten auf einem anliegenden Grundstück. In der Zeit von 14:00 Uhr bis 15:15 Uhr nutzten unbekannte Täter die Gelegenheit, aus dem Fahrzeug zwei Arbeitstaschen zu entwenden. Eine schwarze Arbeitstasche und schwarze Sporttasche der Marke Puma befanden sich im Fußraum des Pkw. In einem der Taschen befand sich außerdem noch ein schwarzes Xaomi Handy. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise auf den Diebstahl geben können oder auch verdächtige Feststellungen im Umfeld des Tatorts wahrgenommen haben, melden sich bitte bei der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880.

