Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Wohnwagen

Täter flüchtet ohne Beute

Emmerich (ots)

In der Nacht zu Freitag (09. August 2019) sah ein Zeuge, wie sich ein unbekannter Täter auf dem Hof einer Kfz-Werkstatt an der Reeser Straße an einem dort abgestellten Wohnwagen zu schaffen machte. Als er den Mann ansprach, flüchtete er in Richtung Innenstadt. Der Täter hatte den Wohnwagen bereits aufgebrochen und nach Diebesgut durchsucht. Der Unbekannte war ca. 1,80m groß, zwischen 40 und 50 Jahre alt und hatte kurze Haare. Er trug eine kurze Hose und ein T-Shirt. Geflüchtet ist er auf einem dunklen Fahrrad. Hinweise bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (cs)

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

