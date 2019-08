Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Unfallflucht

Telefonmast wahrscheinlich durch landwirtschaftliches Fahrzeug beschädigt

Wachtendonk (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 21:30 Uhr, und Donnerstag, (08. August 2019), 09:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrer einen Telefonmast an der Straße Meuskendyk. Das Fahrzeug ist wahrscheinlich in Richtung der Kreuzung Alter Gelinterweg unterwegs gewesen, ist nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hat dabei den Masten umgefahren. Durch den Unfall brach der Mast durch. Den Spuren nach könnte es sich um ein landwirtschaftliches Fahrzeug gehandelt haben, das den Unfall verursacht hat. Der Fahrer entfernte sich aber, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 028311250. (cs)

