Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte-Völlinghausen - Unfall unter Alkoholeinfluss

Erwitte (ots)

In der Nacht auf Donnerstag kam es gegen 23:00 Uhr auf dem Heideweg zu einem Unfall. Ein alkoholisierter 38-jähriger Mann aus Erwitte touchierte ein am Straßenrand parkendes Fahrzeug. Dieses wurde durch den Aufprall in einen Stapel mit Pflastersteinen geschoben. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 11500 EUR, verletzt wurde niemand. (wo)

