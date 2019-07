Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Unfall auf der Belecker Landstraße

Warstein (ots)

Am Mittwoch, gegen 17:00 Uhr, kam es zu einem Unfall auf der Belecker Landstraße in Höhe des Romeckeweges. Eine 61-jährige Frau aus Warstein, die in Richtung Warstein unterwegs war, kam aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete im Schorenbach. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug wurde schwer beschädigt abgeschleppt.

