Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ 34-Jähriger verletzt - Zeugen gesucht ++ umgeschubst - Täter entwenden Rucksack und Handy ++ Helfer stiehlt Turnbeutel ++ Radfahrer gestreift - Pkw fährt davon ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Aktion gegen Fahrradklau

Da in jüngster Vergangenheit nahezu täglich mehrere Fahrräder in Lüneburg gestohlen wurden, rückten Ermittler der Polizeiinspektion und Polizeibeamte der Bereitschaftspolizei am Freitagnachmittag zu einer Großkontrolle aus. Insgesamt 64 Fahrradfahrer wurden am 02.08.19, zwischen 12.30 und 20.30 Uhr, im Lüneburger Stadtgebiet kontrolliert. Ein 20-Jähriger, der in der Dahlenburger Landstraße kontrolliert wurde, musste seinen Weg zu Fuß fortsetzen, denn das Fahrrad, mit dem er unterwegs war, lag als gestohlen ein; es wurde bereits im Jahr 2016 in Hamburg entwendet. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen ihn ein.

Lüneburg - umgeschubst - Täter entwenden Rucksack und Handy

Zwei unbekannte Täter haben am 04.08.19, gegen 02.20 Uhr, in der Heiligengeiststraße einen stark alkoholisierten Lüneburger überfallen und ihm u.a. den Rucksack und sein Handy gestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Täter den 30-Jährigen in Höhe der Schule zu Boden geschubst haben, als er vom Sande kommend in Richtung St. Lambertiplatz ging. Die Täter nahmen dem Lüneburger dann seinen Rucksack und sein Mobiltelefon ab und liefen Richtung St. Lambertiplatz davon. Der 30-Jährige wurde durch den Sturz leicht verletzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Reppenstedt - versuchter Einbruch

In der Nacht zum 04.08.19 haben unbekannte Täter versucht in ein Wohnhaus in der Straße Mechterser Berg einzubrechen. Die Täter versuchten eine Scheibe einzuschlagen, beschädigten diese jedoch lediglich. Das Haus wurde nicht betreten, jedoch entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 oder 2215, entgegen.

Betzendorf - "Vandalen" auf Baugerüst

Zwischen dem 02. und 05.08.19 kletterten unbekannte Täter auf ein an der Kirche angebrachtes Baugerüst. Dort kippten die Täter mehrere mit Gips bzw. Wasser gefüllte Eimer um und, wodurch das Mauerwerk erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Hinweise nimmt die Polizei Amelinghausen, Tel.: 04132/310, entgegen.

Lüneburg - Helfer stiehlt Turnbeutel

Am späten Abend des 04.08.19 bat eine 26-Jährige einen unbekannten Mann um Hilfe, nachdem bei ihrem Fahrrad die Kette herausgesprungen war. Der Vorfall ereignete sich gegen 23.30 Uhr in der Straße Am Sande. Nachdem die Kette wieder "aufgezogen" war und die 26-Jährige ihr Fahrrad aufstellte, ergriff der Mann den Turnbeutel der Frau und lief damit davon. In dem Turnbeutel befand sich u.a. die Geldbörse der 26-Jährigen. Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 25 Jahre alt, - sehr schlank, - ca. 175 cm groß, - südeuropäisches Äußeres, - sprach Hochdeutsch, - bekleidet mit dunklem T-Shirt und dunkler Hose.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - 34-Jähriger verletzt - Zeugen gesucht

Am 04.08.19, gegen 22.20 Uhr, wurde eine Polizeistreife in die Straße Bäckergrund entsandt, da sich dort ein leicht verletzter, 34 Jahre alter Dannenberger aufhielt. Der Dannenberger hatte Verletzungen an einer Hand und beiden Unterarmen, da er jedoch erheblich unter Alkoholeinfluss stand, konnte nicht abschließend geklärt werden, ob die Verletzungen durch unbekannte Täter oder beispielweise einen Sturz verursacht wurden. Zeugen, die im Bereich des Freibades Beobachtungen gemacht, den Verletzten oder eine Personengruppe gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei Dannenberg, Tel.: 05861/800790, in Verbindung zu setzen.

Hitzacker - Geld und Schlüssel gestohlen

Einer 68-Jährigen wurde am 04.08.19, zwischen 15.00 und 16.30 Uhr, Bargeld und ein Schlüssel gestohlen. Die 68-Jährige hielt sich zu dieser Zeit in einem Schwimmbad im Rieselweg auf. Ihre Sachen hatte sie in der Nähe des Schwimmbeckens abgelegt. Hinweise nimmt die Polizei Hitzacker, 05862/378, entgegen.

Lüchow - Einbruch in Berufsschule

Unbekannte Täter drangen zwischen dem 02. und 05.08.19 in ein Gebäude der Berufsschule in der Straße Amtsfreiheit ein. Im Gebäude brachen die Täter mehrere Türen auf, entwendeten nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 4.000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel.: 05861/800790, entgegen.

Uelzen

Bad Bevensen - nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Am 05.08.19, gegen 08.45 Uhr, befuhr der 31-jährige Fahrer eines Lkw VW Amarok die Römstedter Straße in Richtung Innenstadt. Zeitgleich befuhr eine 20-Jährige mit ihrem Pkw Ford die Straße Am Fuhrenkamp. Bisherigen Erkenntnissen zu Folge hielt die Ford-Fahrerin an der Einmündung an, fuhr dann jedoch los, um geradeaus über die Römstedter Straße in den Lönsweg zu fahren. Es kam zum Zusammenstoß in Folge dessen die 20-Jährige schwer verletzt wurde. Ein Rettungshubschrauber flog sie in eine Unfallklinik. An den Fahrzeugen entstanden Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

Wriedel - Radfahrer gestreift - Pkw fährt davon

Am 04.08.19, gegen 10.30 Uhr, befuhr ein Unbekannter mit einem hellen Pkw die K21 von Wriedel kommend und überholte ca. 150 m vor Wulfsode einen 30 Jahre alten Fahrradfahrer. Aufgrund eines entgegenkommenden Motorrades, scherte der Pkw zu früh wieder ein. In Folge wurde der Fahrradfahrer von dem rechten Außenspiegel des Pkw gestreift und zu Fall gebracht. Bei dem Sturz brach sich der 30-Jährige einen Arm. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Zeugen, insbesondere der unbekannte Motorradfahrer, der vielleicht nähere Angaben zu dem Pkw machen könnten, werden gebeten sich mit der Polizei Ebstorf, Tel.: 05822/960910, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Antje Freudenberg

Telefon: 04131-8306-2515

Mobil: 01520-9348988

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell