POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 02.08.2019 bis 04.08.2019 ++

Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 02.08.2019 bis 04.08.2019

Landkreis Lüneburg

Lüneburg Am Freitag, gegen 13:30 Uhr stürzte ein 49-jähriger Mann beim Kreidebergsee mit seinem Fahrrad und verletzte sich dabei leicht. Ein durch die eintreffenden Polizeibeamten durchgeführter Alkoholtest ergab danach einen Atemalkoholwert von 2,64 Promille.

Lüneburg Am Freitagabend gegen 18:00 Uhr gerieten zwei junge Männer im Bereich der St.-Johanniskirche wegen eines Mädchens in Streit, woraufhin einer der beiden Jungen ein Messer zog und das 14-jährige Opfer damit bedrohte. Der Täter konnte unerkannt flüchten, verletzt wurde zum Glück niemand.

Lüneburg Am späten Samstagabend gegen 22:40 Uhr stellte der 44-jährige Geschädigte seine Tasche kurzzeitig neben seinem PKW ab, um seinen Müll in die Tonne Am Altenbrücker Ziegelhof zu entsorgen. Diesen Moment nutzen zwei männliche, unbekannte Personen aus, um sein Portemonnaie aus der Tasche zu stehlen. Die Täter wurden durch eine aufmerksame Nachbarin beobachtet, konnten aber unerkannt flüchten.

Lüneburg In der Nacht von Freitag auf Samstag konnten zwei junge Männer (15 und 14 Jahre alt) von einem 32-jährigen Zeugen beobachtet und gestellt werden, als sie ein unverschlossenes Fahrrad entwenden wollten. Die hinzugerufene Polizei stellte die Personalien fest, die Tat wurde eingeräumt.

Lüneburg Am Samstagvormittag gegen 10:00 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter in ein Mehrfamilienhaus im Bereich der St.-Nicolaikirche ein, indem dieser die Tür zum Gebäude gewaltsam aufdrückte. Aus dem Treppenhaus entwendete der Täter einige Flaschen nichtalkoholischer Getränke. Weiterhin versuchte dieser auch noch in das dahinter gelegene Eiscafé einzudringen, was jedoch misslang.

Lüneburg Am Samstagabend gegen 21:00 Uhr betraten drei amtsbekannte Heranwachsende zwischen 18 und 22 Jahren das leerstehende Park-Hotel-Lüneburg, um dort Alkohol zu trinken. Die eintreffenden Polizisten werden durch einen der drei im Laufe des Einsatzes beleidigt. Die Personalien wurden festgestellt, es wurde ein Platzverweis ausgesprochen und eine Strafanzeige gefertigt.

Zeitraum: Freitag, 02.08.2019 bis Sonntag, 04.08.2019

Fahrten unter Alkohol /Drogen

Am Freitag gegen 11:50 Uhr geriet ein 25-Jähriger mit seinem Pkw in Uelzen in eine Verkehrskontrolle. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der Mann sein Fahrzeug unter Drogeneinfluss lenkte und leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein. Derselbe Fahrzeugführer wurde am Samstag gegen 14:15 Uhr erneut unter Drogeneinfluss stehend in seinem Pkw im Uelzener Stadtgebiet angetroffen. Auch zu diesem Verstoß erwartet ihn ein Ermittlungsverfahren.

Einen 18-Jährigen Fahrradfahrer, der bei Wrestedt stark alkoholisiert mit seinem Fahrrad eine Kreisstraße befuhr, kontrollierte die Polizei am Samstagmorgen gegen 03:30 Uhr. Da der junge Mann einen Atemalkoholwert von fast 1,8 Promille hatte, erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Durch seine unsichere Fahrweise fiel ein 26-Jähriger am Samstagmorgen gegen 05:00 Uhr einer Polizeistreife im Uelzener Stadtgebiet auf. Eine durchgeführte Kontrolle des Fahrzeugführers ergab, dass dieser sich mit 1,8 Promille Atemalkohol hinter das Steuer seines Pkw gesetzt hatte. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

Ein 23-Jähriger geriet am Samstag gegen 07:00 Uhr in eine Polizeikontrolle auf der Bundesstraße 4. Bei der Fahrzeugkontrolle stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Pkw-Fahrer nach Alkohol roch und führten eine entsprechende Atemalkoholmessung durch, die einen Wert von knapp 1 Promille ergab. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Eine 19-Jährige wurde am frühen Sonntagmorgen gegen 01:00 Uhr von der Polizei im Landkreis kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass die junge Frau das für Fahranfänger geltende Alkoholverbot in der Probezeit missachtet hatte und ihren Pkw mit annähernd 0,5 Promille lenkte. Sie erwartet nun ein polizeiliches Ermittlungsverfahren.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Einen 83-Jährigen in seinem Fahrzeug überprüfte die Polizei am Freitagmittag bei Eimke. Es stellte sich heraus, dass der Senior keine Fahrerlaubnis mehr besitzt. Ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Urkundenfälschung

Am Freitag gegen 20:30 Uhr stellten Polizeibeamte einen im Landkreis herumfahrenden Lkw fest, dessen Hauptuntersuchungsplakette (im Volksmund: "TÜV-Stempel") offensichtlich gefälscht war. Sowohl gegen Fahrer als auch Halter wurden Strafverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet.

Unfälle

Leichte Verletzungen zog sich ein 57-Jähriger Kradfahrer bei einem Unfall am Freitag gegen 13:30 Uhr bei Soltendieck zu. Ein 79-Jähriger Autofahrer befuhr die Landesstraße von Soltendieck nach Bad Bodenteich und wollte in Höhe Kattien links abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Kradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Kradfahrer wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert.

Ein schwerer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang ereignete sich am Samstag gegen 11:50 Uhr auf der Bundesstraße 493 von Rosche Richtung Landkreis Lüchow-Dannenberg. Ein 69-Jähriger aus dem Nachbarlandkreis geriet kurz hinter Rosche aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Pkw gegen einen Baum. Hierbei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Polizeikommissariat Lüchow Einsatz- und Streifendienst Saaßer Chaussee 29439 Lüchow (Wendland)

Pressemitteilung für den Zeitraum vom

02.08. bis 04.08.2019

Körperliche Auseinandersetzungen auf der Wiesenfete In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es auf der Wiesenfete in Gusborn zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau, in dessen Verlauf die Frau wohl geschubst wurde und zu Fall kam. Hierbei wurde die Frau leicht verletzt. Gegen den Täter wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Weiter wurde in der Nacht auf dem Gelände ein Mann mit seiner Freundin, von zwei Männern und einer Frau angegriffen. Die Opfer wurden leicht verletzt. Gegen die Angreifer wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet.

Trunkenheit im Verkehr

Anlässlich der Wiesenfete in Gusborn wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag der Fahrzeugverkehr kontrolliert. Hierbei wurde bei zwei Fahrzeugführerinnen, 40 Jahre und 47 Jahre alt, Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Bei der Überprüfung mit einem Atemalkoholtest wurde ein Wert von 1,24 Promille und 0,6 Promille festgestellt. Ein Strafverfahren sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Diebstahl eines Weidezaungerätes Am Donnerstag wurde von einer Weide in der Gemarkung Dannenberg/Pisselberg ein Weidezaungerät entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Samstagnachmittag kam es auf der Kreisstraße 8 in Höhe Gemarkung Wibbese in einer Kurve zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. In der Kurve ist der Pkw auf die Gegenfahrbahn gekommen und touchierte den Motorradfahrer aus dem Landkreis Lüneburg. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich am Arm. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 2500 Euro.

