Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch

Tresor aufgeflext

Kevelaer (ots)

Am Freitag, 09.08.19, in der Zeit von ca. 02:30 - 06:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zu einem Schnellrestaurant auf der Feldstraße. Im Verkaufsbereich wurde eine Kasse aufgebrochen. Des weiteren flexten die unbekannten Täter einen im Büro befindlichen Tresor auf. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen bitte an die Kriminalpolizei in Goch unter der Telefonnummer 02823/1080.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell