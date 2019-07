Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Auto kollidiert mit Kradfahrer - Düsseldorfer schwer verletzt in Klinik eingeliefert

Meerbusch (ots)

Am Dienstag (23.07.), gegen 17:35 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Mönchengladbacher mit seinem PKW Ford die Straße "An der Autobahn" (Landstraße 386) in Richtung Krefeld. An der Einmündung zur Bösinghovener Straße beabsichtigte er, nach links auf diese abzubiegen. Dabei übersah er nach ersten Erkenntnissen offenbar einen entgegenkommenden 50-jährigen Düsseldorfer, der mit seinem BMW Motorrad auf der Landstraße 386 in Richtung Strümp unterwegs war. Beim Zusammenstoß stürzte der Kradfahrer und verletzte sich schwer. Rettungsassistenten transportierten ihn, nach medizinischer Erstversorgung, in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb der Einmündungsbereich teilweise gesperrt. Die Feuerwehr sicherte ausgelaufene Betriebsstoffe. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell