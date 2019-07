Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mann verunglückt beim Baden im Baggersee

Kaarst (ots)

Am Dienstag (23.7.), gegen 19 Uhr, kam es zum Einsatz von Rettungskräften und Polizei am Kaarster See. Einer der Badegäste war leblos aus dem Wasser geholt und unter Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort stellten Ärzte wenig später den Tod des 48-jährigen Mönchengladbachers fest. Derzeit prüft die Polizei, ob ein Badeunfall oder möglicherweise ein medizinischer Notfall ursächlich waren. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell