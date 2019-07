Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Oldenburg und der Polizei Delmenhorst: Indoorplantagen im LK Oldenburg

Delmenhorst (ots)

Bereits Ende Juni 2019 konnte die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch in Groß Köhren eine professionell betriebene Indoorplantage ausfindig machen. Insgesamt wurden in der Halle ca. 2.000 Cannabispflanzen gezüchtet. Die Ernte hätte den Betreibern zwischen 700.000 und 800.000 Euro einbringen können. Zusammen mit dem verbauten Equipment wurde der Wert der Plantage auf ungefähr eine Million Euro geschätzt.

In der Plantage mussten zunächst aufwendig Spuren und Beweismittel gesichert werden. Anschließend konnten die Pflanzen geerntet und vernichtet werden. Die Ermittlungen der Polizei nach den Betreibern laufen noch.

Am Donnerstag, 11. Juli 2019, konnte nun in der Gemeinde Ganderkesee eine weitere Plantage ausgehoben werden. Bei einem Routineeinsatz der Polizei wurde in einem Einfamilienhaus im Ortskern eine bereits abgeerntete Plantage entdeckt. Bei der folgenden Durchsuchung der Wohnung des vermutlichen Betreibers der Plantage wurden drei Kilogramm Marihuana beschlagnahmt.

Wegen des dringenden Verdachts des unerlaubten Anbaus von und gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln wurde der 34-jährige Mann aus der Gemeinde Ganderkesee vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde durch einen Richter am Amtsgericht Delmenhorst ein Haftbefehl erlassen.

