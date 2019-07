Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Geldbörse gestohlen - Opfer stellt Tatverdächtige nach Zeugenhinweis

Jüchen (ots)

Am Dienstagnachmittag (23.07.), gegen 17:45 Uhr, beobachtete eine aufmerksame Nachbarin an der Kölner Straße in Jüchen einen Diebstahl. Eine bis dato unbekannte Frau hatte, in einem günstigen Moment, in den kurzzeitig vor der Haustür abgestellten Kinderwagen eines Jücheners gegriffen und dessen Geldbörse herausgefingert. Die Zeugin machte das Opfer auf den Diebstahl aufmerksam. Daraufhin folgte der Bestohlene der Verdächtigen, die schnellen Schrittes in Richtung Friedenstraße verschwand. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes konnte der Jüchener die 56-Jährige stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Geldbörse, die sie in ihrem Trolley hatte verschwinden lassen, konnte dem Opfer zurückgegeben werden. Die Tatverdächtige erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls.

