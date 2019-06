Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein

POL-SH-AFB: Presseeinladung - Feierliche Ernennung von 35 Polizeianwärtern auf Gut Hasselburg

Eutin (ots)

Zum Ende ihrer Ausbildungszeit werden 35 junge Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte im Rahmen eines Festaktes zur Polizeiobermeisterin bzw. zum Polizeiobermeister befördert. Die Ernennung der 12 Frauen und 23 Männer wird vorgenommen durch Innenstaatssekretär Torsten Geerdts, Landespolizeidirektor Michael Wilksen und die Leiterin Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei, LPD´in Maren Freyher. Grußworte der geladenen Gäste und eine musikalische Begleitung geben dem erfreulichen Ereignis einen festlichen Rahmen im einzigartigen Fachwerkambiente. Gewohnt heiter dürfte der Rückblick zweier Polizeiobermeister-Anwärter auf die vergangenen zweieinhalb Jahre Ausbildungszeit ausfallen. Die Veranstaltung beginnt am 28. Juni 2019 um 13.30 Uhr in der Kulturscheune Gut Hasselburg, Allee 4, 23730 Altenkrempe. Einlass ist ab 13.00 Uhr. Medienvertreter sind zur Teilnahme an dieser Veranstaltung herzlich eingeladen. Um Anmeldung unter den u. a. Kontaktdaten bis zum 28.06.2019, 09.00 Uhr, wird gebeten.

