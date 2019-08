Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Freitag, 23. August 2019:

Salzgitter (ots)

Peine: dreister Handtaschendiebstahl

Donnerstag, 22.08.2019, gegen 16:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Donnerstagnachmittag aus dem Kofferraum eines Autos eine Handtasche mit Inhalt. Nach ersten Ermittlungen hatte der Täter offenbar kurz zuvor die Eigentümerin der Handtasche in ein kurzes Gespräch verwickelt. Während diese dann im Begriff war, ihr Auto zu starten, um den Parkplatz des Klinikums in der Virchowstraße zu verlassen, öffnete er in diesem Moment den Kofferraum und entwendete die Tasche. Anschließend flüchtete er unerkannt mit einem Fahrrad. Täterbeschreibung: Zirka 20 Jahre alt, bekleidet mit weißem T-Shirt und Sonnenbrille. Im annährend selben Tatzeitraum entwendete ein bislang ebenfalls unbekannter Täter aus einem Kranken-zimmer des Klinikums ebenfalls eine Handtasche mit Inhalt. Ein möglicher Tatzusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden. Hinweise: 05171 / 999-0.

