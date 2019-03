Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Jugendliche treiben sich auf Baustelle herum und 26-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Wegen Hausfriedensbruchs werden sich vier Jugendliche wohl verantworten müssen, die sich am Montagnachmittag auf einer Baustelle in der Lange Straße in Kornwestheim herum trieben. Gegen 16.15 Uhr alarmierte ein Zeuge, der die vier Jungen beobachtet hatte, die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Kornwestheim überprüfte die Abrissbaustelle hierauf. Die Beamten konnten mehrere Hinweisschilder, die das Betreten der Baustelle untersagen, feststellen. Trotzdem hatten sich die Jungs im Alter zwischen 15 und 17 Jahren in das Innere des Gebäudes begeben. Nachdem die Teenager die Polizisten bemerkt hatten, versuchte ein 15-Jähriger zu flüchten. Die Beamten nahmen jedoch die Verfolgung auf und konnten den Jungen schließlich stellen. Anschließend wurden alle vier Jugendlichen kontrolliert. Sie müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

Schwere Verletzungen erlitt ein 26-jähriger Mitarbeiter der Müllabfuhr, der am Montag gegen 12.30 Uhr in der Straße "Kimryplatz" in Kornwestheim in einen Unfall verwickelt wurde. Vermutlich rutschte der 26-Jährigen beim Beladen des Müllfahrzeugs unglücklich aus und stürzte auf die Straße. Eine heranfahrende 36-jährige Mazda-Lenkerin konnte wohl nicht mehr ausweichen und überrollte ein Bein des Mannes. Der alarmierte Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus.

