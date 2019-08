Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Sommerfest lockt ins Polizeioldtimer Museum Marburg

Marburg-Biedenkopf

Auf Bitten des Polizeioldtimer Museums in Marburg geben wir die nachfolgende Presseinformation weiter. Für Rückfragen bitten wir darum, sich direkt an das Polzeioldtimer Museum zu wenden.

Marburg

Großes Rahmenprogramm zum kreisweiten Museumstag am 18. August!

Ein wirkliches Highlight war schon im letzten Jahr das Sommerfest im 1. Deutschen Polizeioldtimer Museum in Marburg. Es lockte mit seinem umfangreichen Rahmenprogramm fast 3000 Besucher aus nah und fern an. Die Betreiber des bundesweit in dieser Größenordnung einzigartigen Museums, das Team vom Polizei-Motorsport-Club Marburg, will dies auch in diesem Jahr gerne wiederholen.

Am Sonntag, 18. August, geht es um 10 Uhr los. Bis 18 Uhr findet auf dem Museumsgelände Nähe des Marburger Stadtteils Cyriaxweimar das Sommerfest mit zahlreichen Attraktionen statt. Die Museumsmacher wollen insbesondere den zahlreichen Kindern etwas Besonderes bieten. Aber natürlich ist auch wieder etwas für die Erwachsenen dabei!

Kreisweiter Museumssonntag lockt Unter dem Motto "Tod und Teufel" findet zudem der bereits achte Museumssonntag im Landkreis Marburg-Biedenkopf statt. Daran beteiligt sich das Polizeioldtimer Museum natürlich auch. Insgesamt nehmen 23 Museen und Schausammlungen aus dem ganzen Landkreis daran teil. Zudem gibt es wieder die beliebte Verlosungsaktion mit interessanten Gewinnen, deren Einnahmen direkt bei den Museen verbleiben.

Die Beiwagenfahrt ein besonderes Erlebnis Im letzten Jahr strömten schon um 10 Uhr die ersten Gäste auf das Museumsgelände. Inzwischen gibt es viele Besucher, die von diesem Fest so begeistert sind, dass sie jedes Jahr kommen. Insbesondere die angebotene Mitfahrt im Beiwagenmotorrad lockt die Kinder in Scharen an. Schon früh bilden sich Schlangen an der dafür eingerichteten Haltestelle. Immer wieder ein besonderes Erlebnis für die kleinen aber auch die größeren Besucher.

Verkehrsprävention ist auch wieder Thema Der Fahrsimulator des Bundes gegen Alkohol und Drogen am Steuer (B.A.D.S.) zeigt immer wieder seine Wirkung. So manche/r merkte dann schon an der eigenen Fahrweise, dass Alkohol am Steuer die Wahrnehmungsfähigkeit enorm einschränkt. In die gleiche Richtung tendiert der Infostand der Aktion BOB - gegen Alkohol am Steuer. Neben dem bekannten Rauschbrillentest können die Besucher dort aktiv ihr persönliches Reaktionsvermögen testen. Zudem ist auch die Aktion MAX - für mehr Mobilität im Alter Thema am Stand des Verkehrsdienstes aus Cölbe Thema.

Zuschauermagnet die Polizeireiter und -hundeführer Die Polizeireiterstaffel macht auch diesmal den Anfang Um 11:30 Uhr startet das Rahmenprogramm mit der Vorführung der Polizeireiterstaffel Hessen aus Frankfurt. Hier kann man Polizeipferde einmal hautnah erleben. Die Polizisten/-innen zeigen einen Auszug aus ihrem Ausbildungsprogramm. Dazu gehören die verschiedensten Einsatzsituationen, wie sie z. B. bei Fußballspielen durch fahnenschwenkende Fans und Krawallmacher vorkommen. Auch das Abdrängen von Personengruppen und Belästigungen der Pferde, z. B. durch Berührungen und Würfe, stellen sie praxisnah dar. Um 14:30 Uhr folgt ein zweiter Auftritt.

Abkühlung durch den Wasserwerfer Der Museums-Wasserwerfer brachte im letzten Jahr eine willkommene Abkühlung. Seine Besatzung zeigte, welche Wasserfontänen er aus den beiden Rohren werfen kann. Da sind die Mannen aus dem Museum Profis, dies haben sie schon mehrfach in bekannten Filmproduktionen bewiesen. So spielten sie im Kinofilm "Der Nanni" von Matthias Schweighöfer eine tragende Rolle mit dem Einsatz des Wasserwerfers und auch in der Netflix-Serie "Dogs of Berlin".

Die Hundestaffel der Polizei zeigt Sehenswertes! Zur Mittagszeit platzt das Museumsgelände sicherlich wieder aus allen Nähten, denn die Hundestaffel der Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf hat sich für 13:30 Uhr angekündigt. Wahrlich einer der Höhepunkte des Sommerfestes, den die Diensthundeführer der Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf präsentieren! Das Einmaleins der Hundeausbildung geht von der Sprengstoff- und Rauschgiftsuche bis hin zur Schutzhundeausbildung. Der langanhaltende Applaus zeugte im letzten Jahr von der Bewunderung der vielen Zuschauer, "wirklich absolut sehenswert", so die Aussage vieler.

Polizeihubschrauber war das Sahnehäubchen Wirklich spektakulär wurde es danach. Die Landung des Polizeihubschraubers, auf dem Museumsgelände war ein weiterer Höhepunkt des letztjährigen Sommerfestes. Die dreiköpfige Besatzung stellte sich danach den bohrenden Fragen der Besucher und die Kinder nutzten dies einmalige Erlebnis für ein Erinnerungsfoto im Innenraum des Hubschraubers. Nach einer Stunde ging es wieder Richtung Egelsbach, dort ist die Fliegerstaffel der Polizei Hessen stationiert. Das es auch diesmal klappt mit der Landung am Nachmittag, da hoffen die Museumsmacher drauf, aber natürlich kann immer ein Einsatz dazwischen kommen.

Auch für die ganz Kleinen ist gesorgt Für die ganz Kleinen bieten das Kinderkarussell, eine Hüpfburg und eine kleines Polizeiauto für die nötige Abwechslung. Farbe ins Spiel bringt zudem der "Schminktisch" des DRK Marburg. Erinnerungsfotos auf den ausgestellten Polizeimotorrädern sind natürlich auch immer wieder sehr begehrt, dafür steht die silber-blaue Polizei-Yamaha als begehrtes Foto-Objekt bereit, ebenso die BMW R45! Natürlich ist auch wieder ausreichend für den Hunger und Durst gesorgt, dafür zeichnet die Lahntaler Firma Traber verantwortlich.

Innenminister Beuth schaut auch vorbei Für 16 Uhr hat sich zudem Hessens Innenminister Peter Beuth angesagt. Er wird dem einzigartigen Marburger Museum mit einem Geschenk seinen Besuch abstatten.

Kradstaffel zeigt erstmals eine Kostprobe Zudem ist für den Nachmittag noch eine weitere Überraschung vorgesehen - denn so langsam lebt die Kradstaffel des Polizei-Motorsport-Clubs wieder auf. Eine erste Kostprobe wollen die PMC'ler gegen 16:30 Uhr abgeben.

Für das Sommerfest des PMC am Sonntag, 18. Aug. ist folgender Ablauf geplant:

- gg. 11:30 - Auftritt Reiterstaffel, - gg. 12 Uhr - Wasserwerfer-Einsatz - gg. 13:30 Uhr - Auftritt Hundestaffel der Polizei MR-BID - gg. 14:30 Uhr - nochmaliger Auftritt Reiterstaffel - gg. 15:30 Uhr - evtl. Landung Polizei-Hubschrauber - gg. 16 Uhr - Ansprache Innenminister Beuth - gg. 16:30 Uhr - Auftritt Kradstaffel PMC - gg. 17 Uhr - nochmaliger Wasserwerfer-Einsatz.

Zudem besteht ganztägig die Möglichkeit der Mitfahrt im Beiwagenmotorrad, Kinder-Schminken, Ki.-Karussell, Info-Stände zur Verkehrssicherheit mit Fahrsimulator u..m..

Werbung für die Polizei und die heimische Region Voll des Lobes waren die viele Besucher über diese gelungene Veranstaltung im letzten Jahr der Marburger Museumsmacher. "Eine bessere Werbung können sich die Stadt, der heimische Landkreis und auch die Polizei nicht vorstellen!", so die Aussage vieler Besucher. Es war insbesondere für viele Kinder ein unvergesslicher Tag! Zudem hat der HR schon mehrfach in dieser Woche von dem Sommerfest in seinem Fernsehprogramm berichtet und das sogar live vor Ort im Museum. Der Eintritt für Erwachsene beträgt zwei Euro, alle anderen haben freien Eintritt.

Nur noch zwei Öffnungstermine in diesem Jahr Natürlich können an diesem Tag auch die über 90 historischen Polizeioldtimerfahrzeuge in den beiden Museumshallen und der Freifläche besichtigt werden. Die Marburger Sammlung ist in dieser Größenordnung bundesweit einzigartig. Übrigens, das Museum hat nur noch zweimal geöffnet und zwar am 8. September und 6. Oktober 2019. Ein Besuch lohnt sich sicherlich, dann ist der Eintritt auch wieder frei.

Weitere Infos zum Sommerfest mit einer Bildegalerie vom letzten Jahr und einer Anfahrtsskizze befindet sich auf www.polizeioldtimer.de

Text: Eberhard Dersch

Rückfragen bitte direkt an das Polizeioldtimer Museum

