Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Cube-Rad gestohlen ; Mini verkratzt; Mit Drogen zur Polizei; Festnahme nach Unfallflucht; Unfallflucht "An der Schanze"

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Cube-Rad gestohlen

Seit nunmehr fast drei Wochen ist das Cube Attention black n´white weg. Der Diebstahl war bereits zwischen 20 Uhr am Donnerstag und 10 Uhr am Freitag 26. Juli. Als der 21 Jahre alte Auszubildende am Fahrradständer des Anwesens Am Schwanhof 19 sein Rad holen wollte, fand er stattdessen nur noch das aufgebrochene Schloss, mit dem er es abgeschlossen hatte. Bis heute tauchte das Bike im Wert von 900 Euro nicht wieder auf. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Mini verkratzt

Nur drei Stunden stand der schwarze Mini One in der Nacht zum Mittwoch, 14. August in einer der Parktaschen auf der Uferstraße etwa auf Höhe der Martin-Luther-Schule. Als der Fahrer um 01 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er die Kratzer auf der hinteren rechten Seite beim Tankdeckel. Der Schaden in Höhe von etwa 500 Euro deutete nicht auf einen Unfall hin. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter Tel. 06421/406-0.

Stadtallendorf - Mit Drogen zur Polizei

Am Mittwoch, 14. August, erstattete ein 24 Jahre alter Mann aus dem Ostkreis bei der Polizei eine Anzeige wegen Betrugs. Während seiner Vernehmung fiel dem Beamten ein starker Geruch nach Marihuana auf. Darauf angesprochen räumte der Mann den Besitz des Betäubungsmittels ein und händigte den kleinen Beutel mit einer geringen Menge Marihuana aus. Der freiwillige Aufenthalt wegen der eigenen Anzeigenerstattung verlängerte sich nun wegen der nunmehr notwendigen polizeilichen Maßnahmen aufgrund des festgestellten Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Weimar/Marburg - Festnahme nach Unfallflucht

Die Polizei nahm in der Nacht zum Freitag, 16. August, um kurz nach 01 Uhr, einen 44 Jahre alten Marburger dank vorbildlichen Zeugenverhaltens vorübergehend fest. Der mit laut Alkotest über 1,4 Promille unter Alkoholeinfluss stehende Mann war mit seinem BMW auf der B 3 zwischen Weimar und Marburg von der Straße abgekommen und dann über insgesamt acht Felder an der Leitplanke entlang geschrammt. Trotz des erheblichen Schadens am BMW, vermutlich ein wirtschaftlicher Totalschaden, setzte der Fahrer seine Fahrt fort. Die nachfahrenden Zeugen informierten die Polizei, hielten die Verbindung und führten die Polizei so zu dem Mann. Der hatte sein Auto mittlerweile auf dem Georg-Gaßmann-Parkplatz abgestellt und sich zu Fuß entfernt. Da sich die Zeugen nicht abschütteln ließen, nahm die Polizei den Mann wenig später fest. Die Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheins folgten. Noch bevor die Trümmer auf der Autobahn entfernt waren, fuhr ein 23-Jähriger mit seinem VW Tiguan über ein Teil und beschädigte sich dabei den rechten Vorderreifen.

Marburg - Unfallflucht "An der Schanze"

Die bisherigen Ermittlungen nach Unfallflucht vor dem Anwesen An der Schanze 7 vom Dienstag, 06. August waren erfolglos. Der Verursacher des Schadens an dem geparkten schwarzen Opel Meriva (mindestens 800 Euro) blieb bisher unentdeckt. Aufgrund der mutmaßlichen Unfallzeit zwischen 13 und 14 Uhr hofft die Polizei nach wie vor auf Zeugen. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann sich an ein Fahrmanöver erinnern, dass die Kollision mit dem Opel zur Folge gehabt haben könnte? Wer kann Hinweise geben zum verursachenden Auto? Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Martin Ahlich

