Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Diebstahl von Betriebsgelände

Täter flüchten und lassen Beute zurück

Kerken-Stenden (ots)

Am Freitag (09. August 2019) gegen 22:30 Uhr stiegen unbekannte Täter über den Zaun eines Dachdeckerbetriebs an der Hülser Straße. Danach drangen sie in einen Lagerraum ein und entwendeten Kupferschrott in Form von Fallrohren und Regenrinnen. Dabei lösten sie allerdings einen Alarm aus. Die Täter flüchteten und ließen ihre Beute auf einer angrenzenden Weide neben dem Betriebsgelände zurück. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (cs)

